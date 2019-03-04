Bizim Hikaye'de Filiz'e Rahmet ve Deniz darbesi! Bizim Hikaye 60. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 7 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde, Deniz Filiz'e meydan okuyor. Rahmet ise ablası Filiz ile sevgilisi Deniz arasında kalıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölüme Nihal'in yaptığı plan damga vurdu. Elibollar'ın evine polis baskın düzenledi. Aynı anda Filiz'in iş yerine de gelen polisler, Barış'ı gözaltına aldı. Barış karakola götürülürken karşısında Nihal'i gördü. Nihal'ın 'Boşuna uğraşma. Her şey bitti' sözleri dikkat çekti. Peki Bizim Hikaye'de Barış'a ne olacak?

Tufan’ın kahvesine yapılan baskın tüm dengeleri kökünden sarsar. Barış artık daha fazla köşeye sıkışmış haldedir ve etrafındaki çember giderek daralmaktadır. Filiz, Barış’ın yokluğunda bir yandan ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da Rahmet’in geleceğini kurtarmaya çalışmaktadır. Filiz’in bu uğurda verdiği savaş Rahmet’le giderek aralarının açılmasına neden olur ve Deniz tüm Elibol’ların gündemini işgal etmeye başlar. Diğer yandan Fikri de Necibe’de aradığını bulamayınca, çocuklarla birlikte Hikmet’in dedesinden alacakları mirasın peşine düşer. Filiz açısından tam her şey yoluna girerken Nihal cephesinde kurulan büyük tuzak, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya getirmeyi başaracaktır.



