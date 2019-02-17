Bizim Hikaye'de Filiz hamile olduğunu öğreniyor! Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisinin 21 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de Filiz'in kardeşleri Fiko, Kiraz ve İsmo evde aniden bayılınca hastaneye kaldırılıyor. Çocukların civa zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıkıyor. Hastanede ise midesi bulanan Filiz'e de tahlil yapılınca hamile olduğu ortaya çıkıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiçek'in eski kocasının saldırısına uğrayan Filiz hastanelik olmuştu. Hastanede kendine gelen Filiz, etrafındakilere bir oyun oynadı. Hafızasını kaybetti numarasını yapan Filiz için herkes seferber oldu. Ama Barış gerçeği ortaya çıkarmayı başardı. Başka bir kadınla Filiz’i kıskandıran Barış, Filiz’in kendini açık etmesini sağladı.

Filiz ailesiyle uğraşmaktan bu kez o kadar da çabuk vazgeçmeyecektir. Onun yaptıkları herkesin kendisiyle yüzleşmesine neden olur. Bu sırada ailenin geçimini sağlamak için acil bir çözüm bulması gerekmektedir. Çözüm Tufan’dan gelir. Elibol’lar birlik olup mahallede yıllardır boş duran bir lokantayı işletmeye karar veriler ancak lokantanın sahibi olan Necibe'yi buna ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır. Necibe’nin ikna edilmesi için Fikri’nin seçilmesi ise ailenin başına yeni sorunlar açmakta gecikmez. Filiz’ler bir yandan lokantayla uğraşırken, Kiraz’la Fiko’nun krem satma işi giderek sarpa sarmaya başlar. Barış ise Nihal’den kurtulmak için harekete geçer. Tüm bunların yanı sıra Filiz, Barış, Deniz ve Cemil sevgililer günü için çeşitli sürprizler hazırlamaktadır ancak hepsinin birbirlerinden habersiz yaptıkları planlar bir araya gelince ortalık birbirine girmekte gecikmez. Buna Necibe ve Fikri’nin de dahil olmasıyla ortalık karışırken Fiko, Kiraz ve İsmo’nun başına gelen felaket herkesi dehşete düşürecektir.



