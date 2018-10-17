Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 43. yeni bölümünde Barış’ın herkesi şoke eden evliliği ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Filiz’in Selim ile yakınlaşması Barış için dayanılmaz bir durum haline geliyor. Çiçek ie Hikmet'in evlilik cüzdanını bulur ve sıra ile herkes öğrenmeye başladı. Hikmet'in Tufan'la konuşmasını duyan Tülay ise Filiz'e haber verince ortalık karışıyor.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hamile olan Tülay aniden fenalaşında Barış tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. İkiz bebeklerinin karnında öldüğünü öğrenen Tülay ve eşi Tufan büyük bir yıkım yaşadı. İstanbul'u terk eden Tülay ve Tufan bir süreliğine memleketlerine döndü.
Diğer yandan ise üniversitede çalışmaya başlayan Rahmet, bir hocanın panoya astığı matematik sorusunu çözdü. Kendisini gören Deniz ise Rahmet'i sorgulamaya başladı. Ancak Deniz ve Rahmet arasında ani bir yakınlaşma oldu. Deniz ise daha sonra kardeşiyle öpüştüğünü gördüğü Rahmet'ten intikam almak için soruyu Rahmet'in çözdüğünü hocalara duyurdu.
Avukat Selim ise aşık olduğu Filiz'in yanından bir an olsun ayrılmazken, Filiz'in de kendisine ilgi duyduğunu düşündü. Barış ile Filiz ve Selim arasında bir ilişki olduğundan şüphelenince adeta deliye döndü. Barış hakkındaki gerçekleri de araştıran Selim, Barış'ın boşandığı eşiyle bir kaç ay önce yeniden evlendiğini öğrendi. Filiz'e aşkını ilan etmek için yemeğe çıkarmak isteyen Avukat Selim, Barış hakkında öğrendiklerini anlattı. Ancak Filiz'in duydukları karşısında verdiği tepkiyle hala Barış'a aşık olduğunu anlayan Selim büyük üzüntü yaşadı ve duygularını açıklamaktan vazgeçti.
Bizim Hikaye son sahnede ise Filiz, Barış hakkında öğrendikleriyle yeniden umutlandı. Barış'ın gizemli evliliğini ve neden kendisini terk ettiğini anlamaya çalışan Filiz, Barış'ın karşısına çıktı ve gerçekleri açıklamasını istedi. Bizim Hikaye 43. yeni bölümde, Barış Filiz'e sakladığı büyük sırrı açıklayacak mı?
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bebeklerin kaybı herkesi darmadağın etmiş, Barış’a duyulan öfke ve nefretin üstüne kül bulutu örtmüştür. Bu durum Filiz’in Barış konusunda kafasının karışmasına neden olur. Giderek Barış’ın bir şeyler sakladığına dair olan inancı artmaya ve Barış’ı kurcalamaya başlar. Bu arada Barış’ın da Selim kıskançlığı artmaktadır. Onun bu şüphesine benzini dökecek kişi Nihal olacaktır. Bu arada Elibol'lar da korkulan gerçekleşmiş, Fikri ve çocuklar zengin evinden atılıp eve geri dönmüştür. Filiz bir yandan onlarla uğraşırken, Minibol’ların okul masrafı, Rahmet’in bir kez daha gelecek hayallerinden vazgeçmesine neden olur.
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