Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 43. yeni bölümünde Barış’ın herkesi şoke eden evliliği ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Filiz’in Selim ile yakınlaşması Barış için dayanılmaz bir durum haline geliyor. Çiçek ie Hikmet'in evlilik cüzdanını bulur ve sıra ile herkes öğrenmeye başladı. Hikmet'in Tufan'la konuşmasını duyan Tülay ise Filiz'e haber verince ortalık karışıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile olan Tülay aniden fenalaşında Barış tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. İkiz bebeklerinin karnında öldüğünü öğrenen Tülay ve eşi Tufan büyük bir yıkım yaşadı. İstanbul'u terk eden Tülay ve Tufan bir süreliğine memleketlerine döndü.

Diğer yandan ise üniversitede çalışmaya başlayan Rahmet, bir hocanın panoya astığı matematik sorusunu çözdü. Kendisini gören Deniz ise Rahmet'i sorgulamaya başladı. Ancak Deniz ve Rahmet arasında ani bir yakınlaşma oldu. Deniz ise daha sonra kardeşiyle öpüştüğünü gördüğü Rahmet'ten intikam almak için soruyu Rahmet'in çözdüğünü hocalara duyurdu.