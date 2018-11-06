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Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim sevgili oluyor! Barış ve Selim kavga ediyor! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 23:39 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 46. yeni bölümünden iki çarpıcı fragman yayınlandı. Bizim Hikaye 46. yeni bölümde Filiz ve Barış yeniden ilişki yaşama ihtimallerinden umutlarını kesiyor ve sürpriz kararlar alıyor. Filiz Selim'in teklifini kabul ediyor ve aralarındaki ilişki başlıyor. Barış'ın Filiz'le konuşmak istemesi üzerine ise Selim çılgına dönüyor ve yumruk yumruğa kavga ediyorlar. İşte Bizim Hikaye dizisinin 46. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı ile konusu...

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim sevgili oluyor! Barış ve Selim kavga ediyor! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 8 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünde Barış, Filiz, Selim ve Nihal cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Selim, Filiz'e 'Artık adı konulmamış bir ilişkiyi beceremeyeciğim' deyince Filiz 'Adını koyalım o zaman' cevabını veriyor. Filiz'in bu sözüyle şaşırtan Selim Filiz'le el ele tutuşuyor.

Kiraz'ın ortalıktan kaybolması herkesi alarma geçirmiş, dört bir koldan yürütülen aramalar sonuç vermedikçe Filiz delirecek noktaya gelmiştir. Bunlardan habersiz olan Barış ise mesafeli de olsa Filiz’le iletişim halinde kalabilmenin rahatlığıyla tüm dikkatini oğlunun sağlığına vermeye çalışmaktadır. Ancak hiç beklemediği anda gelen bir telefon, onun bu kararını ters yüz etmeye yeter. Kiraz'ı içine düştüğü çıkmazdan kurtarma çabası, Filiz’le Barış’ı bir kez daha bir araya getirir. Başlarda sorun olmadığını düşünseler de, kısa sürede aralarındaki mesafeyi korumakta zorlandıklarını fark ederler. İkisinin arasındaki çekim, Selim’le Barış arasında büyük rezalet çıkmasına neden olunca Filiz bu duruma bir dur demesi gerektiğini fark eder.

BİZİM HİKAYE 40. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 46. yeni bölümüyle 8 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 45. son bölümünde Barış ve Nihal evliliğinin nedeni ve Filiz'i terk etmesinin sırrı ortaya çıktı. Oğlunun hastalığı ve Filiz'i kurtarmak istemesi Barış'ı eski eşiyle yeniden evlenmeye mecbur bıraktı. Ancak yolları yeniden Filiz'le kesişen Barış bu zorunlu evliliğe daha fazla dayanamadı ve Nihal'e ayrılmak istediğini söyledi. Filiz'e bütün gerçekleri anlatacağını söyleyen Barış 'Ben bittik artık yapamıyorum' dedi. Nihal ise 'Senin aşk macerana oğlumu kurban edemem. Benim oğlum ölüyor. Bana gelip Filiz'i kurtarmamı isteyen sensin' diyerek bağırdı. Ancak bu kavgayı duyan oğulları yeniden fenalaşarak hastanelik oldu. Barış ise bir yandan oğlunun sağlığı ile diğer yandan sevdiği kadından uzak kalmasına daha fazla dayanamadı. Barış başından geçenleri Tufan'a anlattı.

Barış'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine Nihal Filiz'e giderek her şeyi anlattı. Oğlunun hasta olduğunu söyleyen Nihal, Filiz'den Barış'ı kendisinden uzak tutmasını istedi. Barış ve Filiz ise tam barışmak üzereyken yeniden ayrılmak zorunda kaldı. Bizim Hikaye'de okuldaki arkadaşlarının fakir olması nedeniyle dalga geçtikleri Kiraz ise okuldan çıkarak ortadan kayboldu. Filiz ve Selim Kiraz'ı aradı ancak bulamadı. Final sahnesinde ise yıkık bir binaya giren Kiraz'ı bir kişi kolundan çekerek odaya soktu.

Filiz’le Barış’ın yakınlaşması, iki tarafın da duygularını alt üst eder. Barış her ne olursa olsun Filiz’den uzak duramayacağını anlayınca yeniden birlikte olmak için çıkış yolu aramaya başlar ancak çok geçmeden hayatının en büyük ikilemiyle yüzleşmek zorunda kalır. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. Artık Filiz için önemli olan tek şey, kardeşini kurtarmaktır.


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