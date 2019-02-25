Bizim Hikaye'de miras sürprizi! Hikmet'in dedesi kim? Bizim Hikaye 59. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 28 Şubat Perşembe yayınlanacak olan 59. yeni bölümde usta bir oyuncu konuk olarak katılıyor.
BİZİM HİKAYE'DE HİKMET'İN DEDESİ RECAİ BEY'İ KİM OYNUYOR?
Usta oyuncu Can Kolukısa, Bizim Hikaye'de Hikmet'in dedesi Recai Bey rolünü canlandıracak. Bizim Hikaye'de Elibollar'ın evine gelen Recai Bey, Fikri'nin eski eşi Şükran'ın oğluyla yaşadığı ilişki sonrasında Hikmet'in doğdunu ve bütün mirasını da torununa bırakacağını söylüyor. Bunu duyunca şaşkına dönen Fikri, Recai Bey'i Hikmet'in gerçekten torunu olduğuna inandırmaya çalışıyor.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde; Filiz kardeşleri için telaşla gittiği hastanede hamile olduğu öğreniyor. İlk mutluluk anını yaşadıktan sonra da kendini kaygılara boğuyor. Barış bir yandan Filiz’i teselli ederken diğer yandan da oğluna olan özlemini gidermek istiyor. Ama oğlunu görmek için attığı adım onu Nihal’e de bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca Tufan’ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar Barış’ın da başını yakıyor.
Minibol’ların hastalığının kara bulutları Filiz’in hamile olduğunun öğrenilmesiyle dağılır. Elibol’lar için yeni dönem yeni bebekle başlamak üzeredir ancak bir bebeğin sorumluluğu Filiz’in aşırı kaygılara boğulmasına neden olur. Barış ise hamile karısını avutmak için hemen yanı başında sabır taşlarını aşındırmak zorundadır artık. Tüm bunlar olurken Barış’ın oğluna duyduğu hasret yüzünden işlerin sarpa sarması da gecikmez. Nihal’in duydukları onu hiç aklında olmayan yeni oyunlara sokarken, Tufan'ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar kendisiyle birlikte Barış’ın da başını yakmak üzeredir.
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