Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Bizim Hikaye dizisinin 8 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 46. son bölümünde Barış, Filiz ve Selim arasında sürpriz gelişmeler yaşandı. Barış'ın eşi Nihal'in kendisine gelerek çocuğunun hasta olmasından dolayı yeniden evlendiklerini ve Barış'tan uzak durmasını istediği Filiz artık kararını verdi. Barış'ın aşkını yeniden itiraf etmesine rağmen Filiz yeniden ilişki yaşamalarına izin vermedi. Selim ise Filiz'e 'Artık adını koyamadığım bir ilişkinin içinde yapamıyorum' dedi. Filiz'in 'O zaman adını koyalım' yanıtı üzerine ise ikili arasında yakınlaşma başladı ve ilk defa el ele tutuştular. Bizim Hikaye'de bundan sonra Selim ve Filiz sevgili mi olacak?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 47. yeni bölümüyle 15 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Bizim Hikaye'nin 47. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.