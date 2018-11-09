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Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.11.2018 01:56 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 46. son bölümüyle Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'de Barış'ın çocuğunun hastalığı nedeniyle kendisinden ayrıldığını anlayan Filiz, Selim'le yeni bir ilişkiye başladı. Peki Selim ve Filiz artık sevgili mi oldu? Barış ise daha fazla dayanamadı ve Filiz'e her şeyi açıkça itiraf etti ve 'Sana çok aşığım' dedi. Peki Bizim Hikaye 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye 46. son bölüm final sahne ve yaşananlar...

Bizim Hikaye'de Selim ve Filiz aşkı başladı mı? Barış'tan büyük itiraf! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm final sahnesi izle!

Bizim Hikaye dizisinin 8 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 46. son bölümünde Barış, Filiz ve Selim arasında sürpriz gelişmeler yaşandı. Barış'ın eşi Nihal'in kendisine gelerek çocuğunun hasta olmasından dolayı yeniden evlendiklerini ve Barış'tan uzak durmasını istediği Filiz artık kararını verdi. Barış'ın aşkını yeniden itiraf etmesine rağmen Filiz yeniden ilişki yaşamalarına izin vermedi. Selim ise Filiz'e 'Artık adını koyamadığım bir ilişkinin içinde yapamıyorum' dedi. Filiz'in 'O zaman adını koyalım' yanıtı üzerine ise ikili arasında yakınlaşma başladı ve ilk defa el ele tutuştular. Bizim Hikaye'de bundan sonra Selim ve Filiz sevgili mi olacak?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 47. yeni bölümüyle 15 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Bizim Hikaye'nin 47. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kiraz'ın ortalıktan kaybolması herkesi alarma geçirmiş, dört bir koldan yürütülen aramalar sonuç vermedikçe Filiz delirecek noktaya gelmiştir. Bunlardan habersiz olan Barış ise mesafeli de olsa Filiz’le iletişim halinde kalabilmenin rahatlığıyla tüm dikkatini oğlunun sağlığına vermeye çalışmaktadır. Ancak hiç beklemediği anda gelen bir telefon, onun bu kararını ters yüz etmeye yeter. Kiraz'ı içine düştüğü çıkmazdan kurtarma çabası, Filiz’le Barış’ı bir kez daha bir araya getirir. Başlarda sorun olmadığını düşünseler de, kısa sürede aralarındaki mesafeyi korumakta zorlandıklarını fark ederler. İkisinin arasındaki çekim, Selim’le Barış arasında büyük rezalet çıkmasına neden olunca Filiz bu duruma bir dur demesi gerektiğini fark eder.


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