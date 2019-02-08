Bizim Hikaye dizisinde Filiz öldü mü? Bizim Hikaye 56. son bölüm izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 7 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 56. son bölümüyle ekrana geldi.

Bizim Hikaye son bölümde Barış, Merve'nin gerçek kardeşi olduğunu öğrendi. Son sahnede ise Filiz, Çiçek'in eski kocası tarafından saldırıya uğradı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet’in durumunu öğrenen Filiz bir yandan kardeşiyle uğraşırken, bir yandan da Hikmet’i kurtarmak için kendi başını yakan Barış’ın kurtulması adına çabalamaktadır. Bu son olay Barış’ın kimliğini saklamasını imkansız hale getirmişken, Çiçek’in müdahalesiyle iş tatlıya bağlanır. Fakat Filiz, Hikmet’in sakladıklarından ve işleri bu hale getirmesinden dolayı tüm aileye tavırlıdır. Sonunda Barış’ın da kendisinden sakladıklarını öğrendiğinde Filiz’in sabrı taşar ve herkese bir ders vermeye karar verir. Ancak bunun için Fikri’yle işbirliği yapmış olması işlerin daha çok karışmasına neden olur. Barış ise Nihal’den kurtulmak için Merve’yle işbirliğine devam etmektedir. Merve’nin Nihal hakkında öğrendikleri işlerin hiç de sandıkları kadar basit olmadığını ortaya çıkarır. Bu arada Hikmet’in kaçırdığı çocuğun babası da, başına gelenlerin acısını Filiz’den çıkarmaya çalışınca işler kontrolden çıkar ve Filiz kendini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.

