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Bizim Hikaye ekrana böyle veda ediyor! Bizim Hikaye final bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin final bölümünden yeni fragman yayınlandı. Bizim Hikaye bu hafta ekrana gelecek olan 70. yeni bölümüyle ekrana veda edecek? Peki Bizim Hikaye nasıl bitecek? İşte o sürprizler.

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Bizim Hikaye dizisinin ekran macerası sona eriyor. Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 2. sezon sonunda final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye'nin final bölümü ise 23 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak.

Bizim Hikaye'nin finalinde zaman atlaması yaşanacak. Filiz ve Barış'ın yaşadığı acı olayların ardından aylar geçecek. Uzun süredir sevgili olan Cemil ve Çiçek sonunda evleniyor. Düğün sırasında ise Filiz'in doğum sancıları tutuyor. Hastaneye kaldırılan Fliz anne oluyor.

FİKRİ ÖLDÜ MÜ?
Bizim Hikaye 69. son bölüm finalinde Filiz'in babası Fikri aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Final bölüm fragmanında ise Fikri'nin görünmemesi gözlerden kaçmadı. Bizim Hikaye'de Fikri'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendi ancak artık her şey için geç kaldı. Diğer yandan mahalleye gelen yeni bir aile, Elibollar'ın başına büyük bela oldu. Cemil ve Tufan feci şekilde dayak yedi. Final sahnesinde ise Fikri çocuklarının gözü önünde aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Fikri'ye ne oldu?

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

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