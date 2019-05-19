Bizim Hikaye ekrana böyle veda ediyor! Bizim Hikaye final bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Bizim Hikaye dizisinin ekran macerası sona eriyor. Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 2. sezon sonunda final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye'nin final bölümü ise 23 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak.

Bizim Hikaye'nin finalinde zaman atlaması yaşanacak. Filiz ve Barış'ın yaşadığı acı olayların ardından aylar geçecek. Uzun süredir sevgili olan Cemil ve Çiçek sonunda evleniyor. Düğün sırasında ise Filiz'in doğum sancıları tutuyor. Hastaneye kaldırılan Fliz anne oluyor.

FİKRİ ÖLDÜ MÜ?

Bizim Hikaye 69. son bölüm finalinde Filiz'in babası Fikri aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Final bölüm fragmanında ise Fikri'nin görünmemesi gözlerden kaçmadı. Bizim Hikaye'de Fikri'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendi ancak artık her şey için geç kaldı. Diğer yandan mahalleye gelen yeni bir aile, Elibollar'ın başına büyük bela oldu. Cemil ve Tufan feci şekilde dayak yedi. Final sahnesinde ise Fikri çocuklarının gözü önünde aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Fikri'ye ne oldu?