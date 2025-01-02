BJK SuperApp nedir, ne işe yarar? iOS ve Android'de BJK SuperApp nasıl indirilir?

BJK SuperApp, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün taraftarları için tasarlanıp kullanıma sunulan yeni bir aplikasyondur. Tanıtım etkinliğinde ne tür özellikleri barındırdığı duyurulan aplikasyon sayesinde spor kulübüne yönelik olan gelişmelere erişim sağlanabilir. Uygulamanın iOS ya da Android cihazlara yüklenmesi mümkündür. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamaya giriş yapılarak güncel haberler ve özelliklerden yararlanılabilir.

BJK SuperApp nedir?

Yakın zamanda taraftarlara duyurulan BJK SuperApp, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün düzenlediği bir lansmanla kullanıcılara tanıtılmıştır. Etkinlik kapsamında spor kulübünün yönetim kurulu başkanı ve genel sekteri gibi yetkililer yer almıştır. Lansmanda tanıtılan BJK SuperApp uygulamasıyla 1 sene içerisinde 1 milyon üyeye ulaşılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

BJK SuperApp, temelde güncel haberlerin ve kulübe yönelik olan gelişmelerin takip edilebileceği içerikleri kapsar. Buna ek olarak canlı maç merkezi gibi özelliklerle tasarlanan aplikasyon, taraftarların anlık verileri takip etmelerini mümkün kılar.

BJK SuperApp ne işe yarar?

BJK SuperApp, çeşitli özellikler ve işlem opsiyonları içerir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü için özel olarak tasarlanıp geliştirilen aplikasyonun işe yaradığı konularsa şu şekilde sıralanabilir:

Güncel maç verilerine erişim sağlama

Kulüple ilgili önemli duyuruları ve haberleri takip etme

Bilet satışı işlemlerini ve fan token bilgilerini görüntüleme

Kartal Yuvası ürünlerini inceleme ve satın alma

Cüzdan özelliğini kullanarak satın alma işlemlerini entegre etme

BJK kart detaylarını sorgulama

BJK SuperApp nasıl indirilir?

BJK SuperApp, farklı işletim sistemine sahip olan cihazlara indirilmesi mümkün olan bir aplikasyondur. Bu kapsamda Android veya iOS işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlar ve tabletlere ilgili uygulamanın yüklenmesi mümkündür. BJK SuperApp yükleme adımlarıysa cihazların işletim sistemi türlerine göre aşağıdaki gibi açıklanmalıdır: