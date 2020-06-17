Bjleci'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak açıklama

Görüşmelerin yavaşladığını belirten Bjelica, "Dinamo Zagreb'ten ayrıldığımdan bu yana Fenerbahçe ile temasım var. Görüşmeler devam ediyor ama hiçbir şeyi somutlaştıramadık. Fenerbahçe ile yaptığım görüşmelerin nasıl sona ereceğini söylemek benim için çok zor. Bu koronavirüs süreci de görüşmeleri yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Çünkü, Türkiye'deki birçok kulübün personelinde ve oyuncularında koronavirüs çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

LA LIGA'DAN TALİP ÇIKTI

Sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yola devam edecek olan Fenerbahçe'de uzun süre gündemde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya La Liga'dan talip çıktı. İspanyol basını, sezon başında yaptığı yatırımın karşılığını alamayan ve 34 puanla 13. sırada olan Betis'in, şu anda boşta olan Nenad Bjelica'yı takımın başına getirmek istediğini yazdı.

BJELICA: TEMASLAR OLDU

Nenad Bjelica, Kasım ayında Betis'in kendisiyle iletişime geçtiğini söylerken, "İlgi de, temas da oldu. Ben Dinamo Zagreb'te çalışıyordum ve Kasım ayında da Betis ile görüştüm. Şu anda durumları yine karışık ve bu yüzden yine benim gündeme gelmem normal" ifadelerini kullandı.

