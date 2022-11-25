Efsane Cuma indirimleri başladı mı? Black Friday indirimleri ne zaman bitiyor?

Black Friday indirimleri için geri sayım sona erdi. Mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde Efsane Cuma indirimleri nihayet başladı. Çeşitli ürünlerde indirimlerin görülebileceği Black Friday ne zamana kadar devam edecek? İşte Efsane Cuma indirimlerine dair tüm merak edilenler...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma gününe denk geldi. Mağazalar ve markalar indirimleri gün içerisinde başlattılar. Birçok mağazada ve online satış sitelerinde şimdiden indirimler görülmeye başlandı bile. Black Friday süresi boyunca birçok üründe şahane indirimler yer alacak. Gün boyunca indirim fırsatlarını yakalamak isteyenler için çeşitli etkinlikler de yapılacak.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BİTECEK, SAAT KAÇTA?

Black Friday indirimleri bugün başladı ve önümüzdeki 2 gün boyunca devam edecek. İndirimlerde yer alan ürünlerin stokları yenilenerek satılmaya devam edilecek. Efsane Cuma süresi boyunca elektronik eşyaların da indirime girmesi bekleniyor. Normal fiyatından daha düşük fiyatlara satılacak olan ürünler için şimdiden kampanyalar hazırlandı bile. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan Black Friday indirimlerinin bazı mağazalarda Kasım sonuna kadar sürmesi planlanıyor.



