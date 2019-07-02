Black Panther cephesinde yeni gelişmeler

Başta ABD olmak üzere gişede patlama yaratan Black Panther’in devam filmi hakkında Marvel’dan beklenen açıklama geldi. Bir pazarlama başarısı olan film özellikle siyahiler tarafından çok beğenildi ve büyük bir sansasyon yarattı. Hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başaran Black Panther, Oscar’a da aday olarak başarısını perçinlemişti. Tabii bu kadar büyük bir başarı yakalayan yapımı karşısında Marvel’da boş durmayarak, Black Panther 2’nin geleceğini açıklamıştı. Ancak o açıklama sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Marvel Stüdyolarının patronu Kevin Feige, uzun zamandır beklenen Black Panther 2 hakkında açıklamalarda bulundu. Feige, filmin senaryosunun yazıldığını her şeyin kusursuz olması için çok dikkatli çalıştıklarını dile getirdi. İlk filmin hem senaryosunu yazan hem de yöneten Ryan Coogler, ikinci filmde de projenin başında yer alıyor. Yönetmen ve senarist Coogler; her şeyi ince eleyip sık dokuduğunu ve filmle ilgili elle tutulur fikirlerin ortaya çıktığını söyledi. Black Panther 2’nin vizyob takvimi henüz belirsizliğini koruyor.



