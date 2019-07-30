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Black Shark 2 Pro Android dünyasına yeni soluk kazandıracak

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Oyuncu telefonlarının sükse yapmasında en büyük rolü oynayan Black Shark firması, geçtiğimiz aylarda karşımıza BlackShark 2 ile çıkmıştı. Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga setini duyurmasının ardından firma bir hamle daha yapacağını bugün açıkladı. Uzun bir süredir konuşulan BlackShark 2 Pro modeli bugün resmi olarak doğrulandı.

Black Shark 2 Pro Android dünyasına yeni soluk kazandıracak

Tanıtım videosu yayınlanan BlackShark 2 Pro, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus’tan gücünü alacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonun grafik biriminde ise Adreno 640 yer alacak.

2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan BlackShark 2 Pro, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. AnTuTu’dan 405.598 puan almayı başaran telefon tasarım konusunda serinin bir önceki modelleri ile benzer hatalara sahip olacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılacak olan telefon muhtemelen ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Daha sonra Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağını düşüneceğimiz telefon, 500 ila 600 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacak gibi görünüyor.

Black Shark 2 Pro için yayınlanan video

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Anahtar Kelimeler:
black shark pro anroid

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