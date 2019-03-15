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Black Shark 2 şarj ömrü %60 daha iyi olacak

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TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Amiral gemilerine göre çok daha büyük şarj tüketme eğiliminde olan oyuncu telefonları, Black Shark 2 ile büyük bir değişime uğrayacak.

Black Shark 2 şarj ömrü %60 daha iyi olacak

Xiaomi’nin oyuncu akıllı telefon alt markası olan Black Shark CEO’su Peter Wu, şirketin yeni telefonu hakkında son derece önemli bilgiler verdi.

Black Shark CEO’su Peter Wu, Black Shark 2 ile birlikte şarj tasarrufunu %60 oranlarına çıkaracaklarını belirtti. Böylece oyuncu telefonlarında, e-spor seviyesi yakalanmış olacak. Bu sayede çok uzun saatler boyunca akıllı telefonlardan oyun oynamak mümkün hale gelecek.

Black Shark 2 ile ilgili haberler bununla da sınırlı değil. Weibo üzerinden daha önce defalarca açıklamalarda bulunan Wu, Liquid Cooling 3.0 teknolojisinin de bu modellerde yer alacağını söylemişti. Liquid Cooling 3.0, sıvı soğutma teknolojisi sayesinde oyuncular saatlerce oyun oynasalar bile, ısınma düzeyi oldukça alt seviyelerde olacak.

Son olarak cihazın Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağı neredeyse kesinleşti. Yüksek batarya ömrü, erken ısınmasını önleyen sistemi ve üst düzey işlemciye sahip olması; bu modelin büyük heyecan yaratmasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Black Shark 2 xiaomi

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