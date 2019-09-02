Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk oluyor

Bilindiği üzere Blair Witch ilk olarak beyaz perdede karşımıza çıkmıştı. 1999 yılında gösterime giren yapım kısa sürede kült filmlerden biri haline gelmişti. 99 yılında gösterime giren filmin büyük ilgi görmesinin akabinde 2000 yılında Blair Witch 2 izleyiciyle buluşmuştu.

2016 yılında bir kez daha izleyicinin karşısına çıkan Blair Witch, 99 yılındaki filmin devamı niteliğindeki olayları konu ediniyordu.

Oyun dünyasında karşımıza çıkacak olan Blair Witch ise, 1996 yılında Burkittsville isimli kasabada yaşanan olayları konu edinecek. FPS temalı hikaye odaklı psikolojik korku oyununun finalinde ise Blair Cadısı ile yüzleşme fırsatına erişeceğiz.Peki Blair Witch inceleme puanları bazında beklentileri karşılıyor mu? Dilerseniz oyunun inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

God is a Geek – 90

IGN – 88

Areajugones – 82

Trusted Reviews – 80

GameSpew – 80

Wccftech – 79

Multiplayer.it – 78

GRYOnline.pl – 75

Jeuxvideo.com – 75

GameStar – 73

The Games Machine – 72

Game Rant – 70

Game Informer – 70

Twinfinite – 70

Everyeye.it – 65

Gamers Heroes – 60

Game Revolution – 60

GamesRadar+ – 60

Blair Witch inceleme puanlarına baktığımızda oyunun ortalama bir kaliteye sahip olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle puanlar 70 dolaylarında yoğunlaşmış durumda. Eğer türü seviyorsanız, Blair Witch’i de denemenizi tavsiye ederiz.

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