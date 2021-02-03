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Blog yazmaya nasıl başlanır? Trafik artırma önerileri

Betül Songur Betül Songur 03.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Blog yazmaya başlamak için ilk önce paylaşılacak bir konunun olması gerekir. Konudan emin olduktan sonra, içerikler oluşturulabilir, birkaç adımda ücretsiz blog sağlayıcılarıyla blog açabilir ve yayın hayatına başlayabilirsiniz. Yayın hayatına başladıktan sonra dikkat edilmesi gereken nokta özgün içerik üretilmesi gerektiğidir. Sonrasında temayı işlenen konu bazında güncelleyerek yayın hayatına devam edebilirsiniz.

Öncelikle içeriklerin özgün kılınması gerekmektedir. Özgün içerik üretiliyor olması sizi bir adım öne taşıyacaktır. Bunun yanı sıra sitenin tasarımı çok önemlidir. Sitenizin okunuyor olması için temiz bir temanın olması gerekmektedir.

İçeriklere eklenecek görseller büyük önem taşır. Bu anlamda yüksek çözünürlük taşıyan ve ilgili görsellerin kullanılması gerekmektedir. Sosyal medyada var olunmalıdır, çünkü artık herkes sosyal medyada yer almaktadır. İçerikler sosyal medya ile entegre halinde üretilmelidir.

Blogu okuyan okuyucularla etkileşim halinde olunması gerekmektedir. Okuyucu yorumlarına cevap vererek diğer bloggerlardan bir adım öne çıkabilirsiniz.

BLOGUN ZİYARETÇİ TRAFİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Arama motorlarında öne çıkan içerikler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ya da blogun içeriğini özgünleştirip ayrışabilir ve okuyucu kitlesini arttırabilirsiniz.

Sosyal medya paylaşımları çok önemlidir. Sosyal medyadan paylaşılan içeriklerle daha fazla okuyucu elde edilebilir. Bunun yanı sıra farklı platformlarda yer alarak yazılarınızı paylaşabilir ve okuyucu kitlenizin daha da genişlemesine neden olabilirsiniz.

BLOG TASARIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Temanın işlenen konuya uygun olmasına dikkat etmenizde yarar vardır. Çünkü işlenen konunun sizi yansıtan bir tarafı vardır, bu anlamda temayı buna göre seçebilirsiniz.

Temada görsellikten çok yazının okunabilmesini ön planda tutmakta yarar vardır. Bu anlamda koyu tema seçmektense, beyaza yakın ya da gri tonlar seçmekte yarar vardır.

Temaya eklenecek widgetlar çok fazla göz yormamalıdır. Bloga etkisi olmayan widget varsa bunları kaldırmak çok daha yararlı olacaktır.

BLOG YAZARLARI OKUYUCU İLE İLETİŞİMLERİNİ NASIL CANLI TUTAR?

Blogu ziyaret eden okuyucular size yorum bıraktığında, ona cevap vermeli ve o etkileşimi devam ettirmek gerekmektedir. Sosyal medya platformlarında var olmak şarttır. Sizin paylaşımlarınızı yapan linklerden okuyucuları takip edebilir, onlara yorum bırakabilir böylelikle okuyucu etkileşimini devam ettirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra okuyucu kitlesine yönelik küçük hediyeler ve yarışmalarla, onlarla iletişimi yenileyebilirsiniz.

KALİTELİ BLOG YAZMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Öncelikle içerik çok önemlidir. Burada sizin dikkat etmeniz gereken en büyük nokta içerik olmalıdır. Kesinlikle copy-paste olmamalı, özgün içerikler bulunmalı, mümkünse araştırmaya yönelik olmalıdır. İçerikleri belirli bir konu çerçevesinde üretmek gerekmektedir. Okuyucu siteye girdiğinde farklı bir içerikle karşılaşmamalı, beklediği içeriği bulmalıdır.

Kaliteli içerik aynı zamanda kaliteli görselle de bir arada olmalıdır. Hem içerik hem de görsellikte özgünlüğü yakalayabilmek önem taşır. Teknik altyapının iyi olması gerekmektedir. Sosyal medya gerektiği biçimde kullanılmalı, sosyal medya dili de oluşturulmalıdır.

Oluşturulan içeriklerin takibi de yapılmalıdır. Sonrasındaki etkileşim içerik üretmek kadar önem taşır. Bu anlamda Analytics'den sağlanacak veriler de bir sonraki yazınıza yol gösterici olabilir. Okuyucuların merak ettiği konularda yazılmalıdır.

BLOG YAZARKEN BAŞLIK VE GÖRSEL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Öncelikle ilgi çekici bir başlık seçmek gerekmektedir. Bu anlamda çok uzun başlıklar tercih edilmemelidir. Çünkü belirli bir karakterden sonra blogun yapısında hoş durmayacaktır. Bu da okuyucu tarafından çok beğenilmeyecek ve algıyı dağıtacaktır. Bu anlamda ilgi çekici, kısa ve içeriği anlatan bir başlık çok daha ilgi görecektir.

Görsel kullanımında da yazıyla ilgili görsel kullanımına dikkat etmek gerekmektedir. Yazıyla bütünleşebilecek bir görsel çok iyi olacaktır. Site tasarımına göre de görselleri şekillendirmek gerekebilir. Geniş bir tema varsa, ufak görseller olumsuz bir görüntü sağlayabilir. Başkalarının görsellerini kullanmaktansa, olabildiğince size ait görselleri kullanmakta yarar vardır.

BLOGUN REKLAM VE SPONSORLUK SAYFASI NELER İÇERMELİDİR?

Reklam ve sponsorluk sayfalarını oluştururken burada yine içerik devreye girer. Çünkü ilgili içerikle oluşturulacak reklam ve sponsorluk sayfaları, okuyucuda olumsuz bir algı yaratmayacaktır.

Daha önceki söylemlerinizle çakışmayacak reklam içerikleri almak, güvenilirlik sağlayacak bir etkendir. Reklam ve sponsorluk sayfaları oluştururken her iki kritere de dikkat etmekte yarar vardır.

BLOG YAZARLARININ NE GİBİ YETENEKLERİ VE İLGİ ALANLARI OLMALIDIR?

Blog yazarlarının işlediği konu bazında kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Diğer blogları okumalı, araştırmalı, konuya göre seyahat etmelidir.

Blog yazarlığı sürekli gelişen bir trend halindedir. Bu anlamda yazılan içeriklerin ve teknolojinin gerisinde kalmamak için, diğer blog yazarlarının ne yaptığına bakmakta fayda vardır.

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