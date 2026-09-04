BM'den El Niño uyarısı: Çok güçlü olacak, Şubat'a kadar sürecek

Birleşmiş Milletler'in iklim ajansı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek "çok güçlü" bir olaya dönüşmesinin beklendiğini duyurdu.

SEL, KURAKLIK VE AŞIRI SICAK DALGALARI RİSKİ

Euronews'in aktardığına göre; WMO, söz konusu hava olgusunun Şubat ayına kadar devam etme ihtimalinin ise "neredeyse yüzde 100 gibi olağanüstü yüksek" olduğunu bildirdi. El Niño'nun bu yılın sonlarına doğru zirve yapacağı, ancak iklim üzerindeki dolaylı etkilerinin 2027'nin ilerleyen dönemlerine kadar sürebileceği belirtildi.

WMO, "El Niño iyice yerleşti ve önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenleri üzerinde büyük etkiler yaratacak; bununla bağlantılı olarak sel, kuraklık ve aşırı sıcak dalgaları riskini artıracak" açıklamasında bulundu.

Guterres: "El Niño gözlerimizin önünde dev boyutlara ulaşıyor"

El Niño'nun doğal bir iklim olayı olduğu ve iklim değişikliğinin doğrudan sonucu olmadığı belirtiliyor. Ancak bilim insanları, fosil yakıtların kullanımı nedeniyle zaten ısınmakta olan gezegenin sıcaklıklarını daha da artırabileceği ve aşırı hava olaylarını şiddetlendirebileceği konusunda uyarıyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres de El Niño'nun etkilerine dikkat çekerek, "El Niño gözlerimizin önünde dev boyutlara ulaşıyor" dedi.

Guterres, "Bilim hiçbir kuşkuya yer bırakmıyor: Gezegen keşfedilmemiş sularda ve o sular ısınıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, termometreler tırmanmayı sürdürüyor ve dünya aşırı hava olaylarının tehlike bölgesinde" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, "Artık yarış, artan risklerle iklim eylemi başlatma ve insanları koruma kararlılığımız arasında. Bu yarışı mutlaka kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

EL NİÑO NEDİR?

El Niño, orta ve doğu ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Bu değişim, dünya genelindeki rüzgar, basınç ve yağış düzenlerinde önemli değişikliklere yol açabiliyor.

Genellikle iki ila yedi yılda bir görülen El Niño, yaklaşık dokuz ila 12 ay boyunca etkisini sürdürüyor.

İklim koşulları El Niño ile bunun zıddı olan La Niña arasında değişiklik gösterirken, iki olay arasındaki dönemlerde nötr koşullar yaşanıyor.

WMO, "Tropikal Pasifik genelindeki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenen El Niño'nun, önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek çok güçlü bir şiddete ulaşması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

BM ajansı, El Niño olaylarını zayıf, orta, güçlü ve çok güçlü olmak üzere dört seviyede sınıflandırıyor. Mevcut tahminler, devam eden olayın bu ölçeğin en üst seviyesi olan "çok güçlü" kategorisine ulaşabileceğine işaret ediyor.