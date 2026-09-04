Emekli olunca iki katlı köy evini kafeye çevirdi! Yurt dışından bile gelen var

Sivas Merkeze yaklaşık 10 dakika uzaklıkta bulunan İşhan köyünde yer alan kafe şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere güzel bir deneyim sunuyor. Kendi evinde köye gelen misafirleri ağırlayan işletme sahibi Hacı İbrahim Yıldırım, talebin fazla olması üzerine evini kafeye çevirerek ek gelir kaynağı oluşturdu. Doğum günü ve nişan gibi özel günlerde de hizmet veren işletme şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ailelerin ilk adresi haline geldi. İki katlı işletmede Sivas köy yaşantısına ait yöresel eşyalar ve yöresel lezzetler yer alırken, kafenin köyde bulunması farklı şehirden ve yurtdışından gelen vatandaşlarında yoğun ilgisini kazandı.

Emekli olduktan sonra köye yerleşen işletme sahibi Hacı İbrahim Yıldırım, "Kamuda çalıştım, emekli olduktan sonra burayı kafeye çevirdim. Köyümüzde bir kafe olsun istedim. Burayı aldığımda sadece üç kavak ağacı vardı. Kendi ellerimle çizerek burayı yaptım. Kestiğimiz ağaçlardan da inşaat malzemesi çıkardık. Başta burayı ticari amaçla kurmadık. Sivas'ta eksik olduğunu düşündüğümüz Türk aile lokantası anlayışını oluşturmak istedik. Daha önce de kafe işletmişliğim vardı, bu kültüre yabancı değildim. Pandemi döneminde burayı ziyaret edenler "Burası kafe mi?" diyerek gelmeye başladı.

Daha sonra işletmemiz ciddi anlamda bir kafeye dönüştü. Gezmeye ve tatile çıkanlar buraya uğrayıp kahvaltılarını yapabiliyor. Gurbetçiler geliyor. Sırf beni merak edip görmek için gelenler de oluyor. İşletmemizde kendi yetiştirdiğimiz domates, biber gibi sebzeleri kullanıyoruz. Ağaçlarımızdaki meyveleri de misafirlerimize ikram ediyoruz. Köy yaşantısını aslında hiç bilmiyordum, burada öğrendim. İnsanlara da tavsiye ederim. Böyle işlerle uğraşmak insanı gençleştiriyor. Normalde sipariş usulü çalışmıyoruz ama köy de yaşayan yaşlı insanlar var onlara da yardımcı oluyoruz" dedi.

Almanya'dan gelerek ailesiye köyde bulunan kafede doğum günü kutlayan Alper ise, "Buraya gelmek için önceden plan yaptık. Burada iki kişinin doğum gününü kutladık. Böyle ortamları seven bir insanım. Bu biraz kişiye bağlı. Bazıları şehir merkezini sever ama ben insanların kendini daha rahat hissettiği böyle yerleri seviyorum.

Ben Almanya'dan geldim. Orada sürekli şehir içindeyim. Türkiye'ye gelince ise dağlara, köylere çıkmayı seviyorum. Böyle ortamlar bana daha güzel geliyor. İnsanı daha çok dinlendiriyor ve rahatlatıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır