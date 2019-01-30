BMW E34 kasalar (0 km) tozlu – saklı garajda bulundu.

Bizim de hayranı olduğumuz E34 kasa için her kanaldan arayıştayız ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıl gümrük ihalesinde, iyi durumda, orijinal ve oldukça da donanımlı bir BMW E34 525i aracı kaçırmanın üzüntüsünü yaşamıştık. O günden bu güne de, bu kondisyonda bir 525i araca maalesef rastlayamadık.
Diğer taraftan otomotiv dünyasına düşen, terk edilmiş araçların yer aldığı bir saklı garaj bulma haberi ise bizleri fazlası ile heyecanlandırdı. Her ne kadar bu tip bir yerden araç alma şansı olmasa da, haberi bile yetti diyebiliriz. Daha önce bu tip garajları gezip sizlere de tanıtmıştık. Şimdi ise ağzımızın suyu akarak bu haberi sizlere iletiyoruz.
Bu doğrultuda Bulgaristan’da bulunan terk edilmiş gibi görünen bu garajda tam 11 adet sıfır km E34 kasa BMW 5 Serisi olduğu açıklandı. Fotoğraflardan bir tanesindeki 25.04.1994 tarihinden anlaşılacağı gibi araçlar 1994 model ve yaklaşık yarısının, 2.0lt sıralı 6 silindirli 150ps gücündeki motora (M50B20TU) sahip 520i ve bir kısmının da 2.5lt sıralı 6 silindirli 192ps gücündeki motora (M50B25TU) sahip 525i olduğu belirtiliyor. Bu arada 11 aracın 10 adedi Sedan kasa tipindeyken, 1 tane de bulması pek kolay olmayan SW kasa tipindeki versiyon.
BMW E34 cenneti niteliğindeki bu yerdeki araçların, 20 yıldan daha fazla bir zaman önce bir kiralama firması tarafından buraya getirildiği ancak ruhsat işlemlerinin yapılmadığı belirtilirken, fotoğraflardan da üzerlerinin branda ile örtüldüğü anlaşılıyor. Bu sayede araçların kaportası başarılı bir şekilde kuş gübresinden korunmuş. Ayrıca koltuklardaki naylonlar bile hala duruyor. Tabi bu kadar beklemiş araçlar ne kadar iyi korunurlarsa korunsunlar belirgin sorunlara sahip olabilir. Özellikle de 1.5 ton ağırlığın altında ezilen süspansiyon sistemi mutlaka yeni sahipleri tarafından elden geçirilecektir. Çünkü araçlar herhangi bir takozun üstünde maalesef yer almıyor gibi görünüyor.
Saklı Garaj’daki BMW E34’lar ne kadara satılacak?
Gelelim bu araçların ne kadar fiyatlardan satılacağına. Araçların kondisyonu, motor ve donanım özelliklerine göre 15.000Euro’dan satılmaya başlanacağı belirtiliyor. Bu durumda üst donanım bie BMW E34 525i, 20.000Euro’nun üstünde (130.000TL) bir fiyata rahatlıkla müşteri bulabilir diye düşünüyoruz. Ülkemizde ise E34 kasanın büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu düşünüldüğünde, özellikle 525i olan araçlar çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabilirdi.
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