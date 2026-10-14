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Böyle iş ilanı görülmedi! Ülkeyi koklayarak para kazanacak, maaş: 2 bin Euro

Finlandiya'da sıra dışı bir iş ilanı gündeme geldi. Ülkenin güneybatısında yer alan Turku Takımadaları, bölgeyi “koklayacak” birini arıyor. Seçilecek kişi, takımadaların kendine özgü kokularını keşfederek kayıt altına alacak. Üstelik bu sıra dışı görev için profesyonel deneyim şartı da aranmıyor.

Böyle iş ilanı görülmedi! Ülkeyi koklayarak para kazanacak, maaş: 2 bin Euro
Gökçen Kökden

İlginç iş ilanlarına bir yenisi de Finlandiya'dan geldi. Turku Takımadaları'nda bölgeyi koklayacak biri aranıyor. Mesleğin tanımı ise şu şekilde: Bölgenin kendine özgü kokularını keşfedip kayıt altıne alacak ve bölgenin koku haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Böyle iş ilanı görülmedi! Ülkeyi koklayarak para kazanacak, maaş: 2 bin Euro 1

Turku Takımadaları kendisini “dünyanın en güzel kokan takımadaları” olarak tanıtırken, bu iddiasını farklı bir turizm kampanyasına dönüştürdü. Bölge şimdi ilk resmi “Nose”, yani “Burun”unu seçmeye hazırlanıyor.

Seçilecek kişinin görevi ise klasik iş ilanlarından oldukça farklı: Çam ormanlarından deniz havasına, sauna dumanından yeni pişmiş ekmeğe kadar bölgeyi karakterize eden kokuları keşfetmek.

5 İLA 7 GÜN BOYUNCA BÖLGEYİ KOKULARIYLA KEŞFEDECEK

Böyle iş ilanı görülmedi! Ülkeyi koklayarak para kazanacak, maaş: 2 bin Euro 2

İşe seçilen kişi, Mayıs veya Haziran 2027'de Finlandiya'daki Turku Takımadaları'na davet edilecek. Beş ila yedi gün sürecek görev boyunca bölgenin sahillerini, köylerini, doğal alanlarını ve yemeklerini gezecek.

Ancak bu kez amaç en güzel manzarayı ya da en popüler turistik noktayı bulmak değil. Seçilen adaydan bölgenin karakterini en iyi yansıtan kokuları belirlemesi istenecek.

Kampanyada öne çıkarılan kokular arasında yağmur sonrası çam ormanı, sauna bacasından yükselen odun dumanı, deniz havası, güneşte ısınmış kıyı kayalıkları ve fırından yeni çıkmış takımada ekmeği bulunuyor.

Elde edilen sonuçlarla Turku Takımadaları için klasik gezi rotalarından farklı olarak kokular üzerine kurulu bir tür duyusal rehber hazırlanması planlanıyor.

DENEYİM ŞARTI YOK

İlanın en dikkat çekici taraflarından biri de adaylarda profesyonel deneyim aranmaması. Organizatörler eğitimli bir parfüm uzmanı veya profesyonel koku değerlendiricisi aramadıklarını açıkça belirtiyor.

Koku alma duyusuna güvenen ve bölgeyi merak eden kişiler işe başvurabiliyor.
Ancak adayların kendilerini biraz sıra dışı bir yöntemle tanıtmaları gerekiyor.

BAŞVURMAK İÇİN BİR ŞEYİ KOKLAYIP YORUMLAMAK GEREKİYOR

Böyle iş ilanı görülmedi! Ülkeyi koklayarak para kazanacak, maaş: 2 bin Euro 3

Başvurmak isteyenlerden Instagram veya TikTok'ta kısa bir video paylaşmaları isteniyor. Adayın videoda kendisini tanıtması, seçtiği herhangi bir nesneyi koklaması ve kokuyla ilgili değerlendirmesini yapması gerekiyor. Adaylar daha sonra kampanyanın internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak süreci tamamlıyor. İlanda teknik uzmanlıktan çok kişinin merakı, karakteri ve kokuları yorumlama biçiminin önem taşıdığı görülüyor.

Kampanyanın yüzü ise “The Matrix” filmlerindeki rolleriyle de tanınan Fransız oyuncu Lambert Wilson oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Finlandiya
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