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'Galaxy OS' mi geliyor? Samsung telefonlar köklü değişim yaşayabilir!

Samsung'un akıllı telefonlarındaki yazılım deneyimini köklü biçimde değiştirmeye hazırlandığı öne sürüldü. One UI 10 veya Galaxy OS adıyla kullanıma sunulabileceği belirtilen yeni arayüzün, Galaxy S28 serisiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Samsung'un Google ile daha kapsamlı bir yapay zekâ entegrasyonu üzerinde çalıştığı da iddialar arasında.

'Galaxy OS' mi geliyor? Samsung telefonlar köklü değişim yaşayabilir!
Enes Çırtlık

Samsung, uzun yıllardır One UI arayüzünü kademeli güncellemelerle geliştiriyor. Ancak son raporlar, şirketin bu kez çok daha kapsamlı bir yazılım değişikliği planladığına işaret ediyor.

Şirket içinde One UI 10 veya Galaxy OS olarak adlandırıldığı öne sürülen projenin Galaxy S28 serisiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Bu dönemin One UI'ın 10. yıl dönümüne denk gelecek olması da dikkat çekiyor.

Galaxy OS mi geliyor? Samsung telefonlar köklü değişim yaşayabilir! 1

GOOGLE İLE DAHA DERİN YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONU

Sızıntı kaynağı phonefuturist tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, yeni yazılım deneyiminde yapay zekâyı daha kapsamlı biçimde kullanmak için Google ile yakın iş birliği yürütüyor.

Şirketin hedefinin yalnızca mevcut yapay zekâ araçlarına yenilerini eklemek olmadığı belirtiliyor. Bunun yerine yapay zekânın doğrudan işletim sistemine daha derin biçimde entegre edilmesi planlanıyor.

İddialara göre yeni yazılım yaklaşımı iki temel unsurdan oluşacak. Bunlardan ilki, telefonla birlikte sunulan sistem düzeyindeki yapay zekâ özellikleri olacak. İkincisi ise kullanıcıların isteğe bağlı olarak yararlanabileceği, ücretli olabilecek üçüncü taraf hizmet entegrasyonlarını kapsayacak.

Galaxy OS mi geliyor? Samsung telefonlar köklü değişim yaşayabilir! 2

GALAXY AI ÖZELLİKLERİ ÜCRETLİ OLACAK MI?

Samsung, Galaxy AI ekosistemini genişletmeyi sürdürüyor. Şirketin mevcut yapay zekâ özellikleri arasında yazma yardımı, fotoğraf düzenleme, çeviri ve bağlama duyarlı asistan işlevleri bulunuyor. Ancak bu özelliklerden hangilerinin ücretsiz kalacağı, hangilerinin ilerleyen dönemde abonelik veya ücretli iş ortaklıkları kapsamında sunulabileceği henüz netleşmiş değil.

Galaxy OS mi geliyor? Samsung telefonlar köklü değişim yaşayabilir! 3

Galaxy OS hakkında ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un hem işletim sistemi düzeyindeki yapay zekâ yeteneklerini geliştirmeyi hem de isteğe bağlı ücretli hizmetlere yer vermeyi değerlendirdiğini gösteriyor.

Samsung henüz One UI 10 veya Galaxy OS hakkındaki iddiaları resmen doğrulamadı. Galaxy S28 serisinin tanıtımına kadar şirketin planlarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni arayüzün adı, özellikleri ve ücretlendirme modeli şimdilik kesinlik kazanmış değil.

Kaynak: Gizmochina

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung yapay zeka One UI samsung telefonlar
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