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BMW kullanıcıları iPhone desteği için kesenin ağzını açacaklar

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TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:03 | Son Güncelleme

BMW sahipleri, araç içinde Apple CarPlay servisini kullanarak telefonlarını araca bağlamak ve uygulamaları çalıştırmak için yıllık aidat ödeyecekler.

BMW kullanıcıları iPhone desteği için kesenin ağzını açacaklar

Alman otomotiv devi 2019 model otomobillerini satın alacak araç sahipleri için bir yıllık ücetsiz kullanım sunacak. Ancak bir yılın sonunda Apple CarpPlay servisini kullanmak isteyen iPhone sahipleri, yıllık 80 dolarlık abonelik ücreti ödemek zorunda olacak.

Yıllık ödeme yapmak istemeyenler ise ömür boyu (20 sene) abonelik için 300 dolar ödeyebilecekler.

Apple CarPlay servisi sunan diğer otomobil üreticileri şimdilik bu servisi ömür boyu ücretsiz oalrak sunuyorlar. Ancak BMW’nin adımından sonra başka üreticilerin de yeni otomobillerinde ücretli abonelik sistemini getirmesi mümkün olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
BMW Apple CarPlay iPhone

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