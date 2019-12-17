BMW satışlarını durduruyor! Bakın neden…

Otomobil üreticileri çeşitli nedenlerden dolayı bazı modellerini geri çağırabiliyor. Bu geri çağırma sürecinin sonunda ise ya sıkıntılar çözülüyor ya da sorunlu araç modeline sahip kullanıcılara çeşitli seçenekler sunuluyor. Böylesine bir geri çağırma sürecine daha BMW imza atmak üzere.

BMW BAZI M MODELLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR



BMW, bazı M modellerinin satışını dahi durduracak bir geri çağırma süreci başlattığını bugün resmen duyurdu. Geri çağırma nedeniyle Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik Kurulu’nu da (NHTSA) bilgilendiren BMW’nin geri çağırma başlatmasına neden olan sorun ise şanzımanın kablo muhafaza düzeneğindeki olası hasarlar. Bu hasatlar nedeniyle, çevredeki parçaların bazılarında kısa devre yaşanabileceğini bu nedenle vitesin sürüş sırasında bir anda N konumuna yani boşa geçebileceğini fark eden BMW, bu durumun sürüşü riske attığını söylüyor. BMW’nin geri çağıracağı M modelleri ise şöyle;

BMW’NİN GERİ ÇAĞIRACAĞI OTOMOBİLLERİN LİSTESİ

M5 Sedan (F90) / 30 Ocak 2019-30 Ocak 2019 üretim tarihli

M8 Convertible (F91) / 20 Şubat 2019-30 Ekim 2019

M8 Coupe (F92) / 3 Temmuz 2019-20 Ekim 2019

M8 Gran Coupe (F93) / 19 Haziran 2019-29 Ekim 2019

X5 M SAV (F95) / 6 Haziran 2019- 27 Kasım 2019

X6 M SAC (F96) / 30 Mayıs 2019-26 Kasım 2019

BMW ARAÇ SAHİPLERİNİ ÇAĞIRACAK



BMW geri çağırma sürecinin tamamlanması için M model araçların şanzıman kablo muhafaza tesisatını otomobillerindeki daha uygun bir yere taşıyacak. Böylece, sorun çözülecek ve risk en aza indirgenmiş olacak. BMW’nin 2020 Şubat ayında kullanıcılarına bir mektup gönderip en kısa zamanda en yakın BMW servisine gitmelerini isteyecek. Fabrikadan sorunları çözülmüş M modellerinin çıkmasıyla birlikte de M modellerinin satışları tekrar başlayacak. Geri çağırma sürecinin tamamlanmasının ise oldukça kısa sürmesi bekleniyor.

