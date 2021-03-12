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Boavista-Goias maçı öncesi hakem saha ortasına tuvaletini yaptı!

12.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Boavista-Goias maçı öncesi hakem saha ortasına tuvaletini yaptı!

Brezilya'da oynanan Boavista-Goias maçı öncesi futbolseverler ilginç bir olaya tanıklık etti. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala soyunma odasına gitmeye fırsat bulamayan maçın hakemi tuvalet ihtiyacını başlama vuruşunun bulunduğu yere giderdi. İşte o anlar...

Brezilya Kupası'nda oynanan Boavista-Goias eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Maçın hakemi kameralara aldırış etmeden orta saha başlama vuruşunun olduğu yere tuvaletini yaptı.

Tuhaf olay, Rio de Janeiro yakınlarındaki Saquarema'daki Elcyr Resende stadyumunda meydana geldi. Boavista ile Goias, Brezilya Kupası'nın ilk maçında karşı karşıya geliyordu. Karşılaşma öncesinde soyunma odasına gitmek için vakti olmayan Brezilyalı hakem tuvalet ihtiyacını başlama vuruşunun bulunduğu yere giderdi.

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"HAKEM MAÇI KUTSADI"

Sosyal medyada bu görüntü üzerine "Hakem, pantolonuna işedi, böylece tuvalete gidip maçı ertelemek zorunda kalmadı" ve "Hakem sahaya tuvaletini yaparak maçı kutsadı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu ilginç olayın yaşandığı karşılaşmayı Boavista, 3-1 kazandı..


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Brezilya
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