Bobby Dixon'dan Shane Larkin açıklaması

Fenerbahçe'nin Beko'nun yıldız oyuncusu Bobby Dixon, Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. AsistAnaliz'den Neslihan Ablay'ın sorularını yanıtlayan Dixon, Shane Larkin hakkında da kısa bir yorum yaptı. Bobby Dixon, "Türk Milli Takımı forması giyen isimlerden birisin. Son olarak da Shane Larkin kadroya katıldı. Onun hakkında neler düşünüyorsun, sence neler yapabilir?" sorusuna, "Larkin çok iyi ve skorer bir oyuncu. Türk Milli Takımı’na çok fazla katkısı olacaktır" dedi.

Birlikte çalıştığı Obradovic ve Ufuk Sarıca'yı kıyaslayan Bobby Dixon, "İkisinin de ortak özellikleri, ikisi de çok tutkulu koçlar. Obradovic tabii ki daha tecrübeli ve oyunu daha çok bilen bir koç. İkisiyle de çalıştığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: İHA

