Böbreğinde unutulduğu 10 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa’da yıllardır çeşitli şikayetlerle doktora giden talihsiz kadının ağrılarının sebebi 10 yıl sonra ortaya çıktı. 37 yaşında 4 çocuk annesi Yasemin Özcan isimli kadın haziran ayında yine şikayetleri üzerine çıktığı aile hekiminin yönlendirmesiyle Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

ÇEKİLEN FİLMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan tahliller ve çekilen filmler sonucu hastanın mesaneden sol böbreğe uzanan kısmında double J katarere rastlanıldı. Talihsiz kadın Özel Grandmedical Hastanesinde Ömer Erdem Akkaya tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşmak için ilk adımı attı. Yapılan ilk ameliyatla 50 santimetrelik kataterin 37 santimetrelik kısmı başarıyla alınırken kalan kısmın çıkarılması için hasta Kurban Bayramı’ndan sonra bir kez daha ameliyata alınacak.

'DOKTOR BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ'

10 yıl önce 4. çocuğu Mehmet’in doğumu için yattığı hastanede yapılan sezaryenin ardından fenalaşması sonucu Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığını ve orada ameliyata alındığını kaydeden Özcan, “10 yıl boyunca hep hasta oluyordum arada bayılıyordum. Eşim kaç kez hastaneye götürdü ama bir şey bulamadılar. Kanım düşük oluyordu, sağlık ocağına gittim oradaki doktor, ‘Böbreklerinde bir şey var, bir değer yükselmiş’ dedi. Beni hastaneye sevk etti. Hastanede ‘Senin böbreklerine tüp takılmış’ denildi. Bizim bundan 10 yıldır haberimiz yok. Ben de ‘10 yıl önce Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde doğumdan sonra ameliyat oldum belki o zaman takılmıştır’ dedim. Öyle belli oldu. Sonra Celal Bayar Hastanesine gittik, onlar da tahlil yaptı, orada da aynı sonuçlar çıktı. Ameliyat yapan doktorun telefon numarasını aldık konuştuk. ‘Beni ilgilendirmez, ben hastanın hayatını kurtarmışım ameliyattan çıkmışımdır. Orada kalanların yapması gerekiyordu’ dedi. Bizimle görüşmedi. Başhekime gittik, onu da bulamadık. Sonra şikayet ettik bizde hastaneyi. Daha sonra Özel Grandmedical Hastanesine gittik ameliyatımı orada oldum. Üniversite hastanesine kendim olmak istemedim, korktum. Ameliyatım iyi geçti ama yarısı kaldı içimde. Kalan parça vücudun arkasında gezinmiş. ‘Kurban Bayramı’ndan sonra gelin açık ameliyatla kalan parçayı da alalım’ dediler.” şeklinde konuştu.