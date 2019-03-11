Böbrek sağlığında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Böbrekleri vuran hatalar...

Son yıllarda böbrek hastalarının sayısı hızla artıyor. Günümüzde dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli nedenlerden dolayı böbrek hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, genellikle yavaş ilerleyen kronik böbrek hastalığının geri dönüşünün mümkün olmadığını belirterek, yılda en az 2,4 milyon kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini söylüyor.

Prof. Dr. Ülkem Çakır 14 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında böbrekleri vuran 7 hatayı anlattı, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Böbrek sağlığında tehlike çanları çalıyor! Gidişat endişe verici ama buna rağmen böbreklerimizi bırakın korumak için önlem almayı, onları hiç umursamıyoruz ve çoğu zaman vaktinden önce yaşlanmalarına neden oluyoruz. Böbrek sağlığına toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla dünyada ve ülkemizde her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’na denk gelen Dünya Böbrek Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Sorumlusu Prof. Dr. Ülkem Çakır, “Böbrek sağlığı hata kaldırmaz. Böbrek hastalıklarına neden olan unsurlardan uzak durmalı ve hata yapmamalıyız” diyor.