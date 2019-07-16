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'Böcek yemek kanserden koruyabilir!' Eğer doğruysa...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 16.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

İtalyan bilim insanları yaptıkları araştırmada, karınca, çekirge ve cırcır böceği gibi omurgasız böceklerde gıdalarda bile bulunmayan yüksek miktarda antioksidan olduğunu keşfetti.

'Böcek yemek kanserden koruyabilir!' Eğer doğruysa...

Telegraph gazetesindeki habere göre, İtalya’daki Roma Üniversitesi’nden bilim insanları protein yönünde zengin olduğu bilinen omurgasız böceklerde yüksek miktarda antioksidan potansiyelini buldu. Yapılan testlerde, böceklerdeki antioksidan oranının taze portakal suyu ve zeytinyağından bile daha fazla miktarda olduğu belirlendi.

Antioksidanların kanser riskini artırdığı bilinen serbest radikallerin reaksiyonlarını azaltmak için önemli bir etken madde olduğu biliniyor. Serbest radikallerin, kalp hastalıkları ile diyabet riskiyle de ilişkisi olduğu belirtiliyor. Araştırmalarda, suda çözünür ağustos böceği, ipek böceği ve cırcır böceklerinde, antioksidan yönünden zengin olduğu bilinen taze portakal suyundan beş kat daha fazla antioksidan içerdiği sonucuna varıldı.

Aynı şekilde ipek böceği, Afrika tırtılı ve dev ağustos böceğinin suda çözünür haldeki özütünün, sızma zeytinyağından iki kat daha fazla antioksidan içerdiği bulundu. Araştırmayı yürüten Roma Üniversitesi’nden Profesör Mauro Serafini, gazeteye yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun en az 2 milyarının hali hazırda böcek tükettiğini geri kalanının ise bu konuda biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Serafini yenilebilen böceklerin mineral, vitamin, lif, protein ve yağ asitleri açısından mükemmel bir besin olduğunu da vurguladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sağlık böcek antioksidan

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