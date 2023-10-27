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BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Bodo Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karanlık gece!

26.10.2023 21:21 | Son Güncelleme:
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Bodo Glimt - Beşiktaş maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. Kara kartal D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Grupta 1 puanı bulunan Bodo Glimt ekibine karşı Beşiktaş galibiyet alarak 3 puan almak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı kara kartal ekibi gruptaki 3. maçından mağlup döndü. Bodo Glimt - Beşiktaş maç sonucu ekranı sorgulanıyor. Peki, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bodo Glimt - Beşiktaş maç sonucu merak edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibine konuk olan temsilcimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, temsilcimiz grupta 1 puanla son sırada kaldı. Bodo Glimt - Beşiktaş maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. İşte Bodo Glimt - Beşiktaş maçının detayları...

BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı bugün (26 Ekim 2023 Perşembe) saat 22.00'da başladı.

BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı Exxen'de canlı olarak ekrana geldi

Bodo Glimt - Beşiktaş maçında Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çaldı.

Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yaptı.

İki takımın da grupta şu ana kadar henüz galibiyeti bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronboek, Sorli, Moumbagna, Pellegrino

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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