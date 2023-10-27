BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU! Bodo Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karanlık gece!

Bodo Glimt - Beşiktaş maç sonucu merak edildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibine konuk olan temsilcimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, temsilcimiz grupta 1 puanla son sırada kaldı. Bodo Glimt - Beşiktaş maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. İşte Bodo Glimt - Beşiktaş maçının detayları...

BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı bugün (26 Ekim 2023 Perşembe) saat 22.00'da başladı.

BODO GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı Exxen'de canlı olarak ekrana geldi

Bodo Glimt - Beşiktaş maçında Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çaldı.

Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yaptı.

İki takımın da grupta şu ana kadar henüz galibiyeti bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronboek, Sorli, Moumbagna, Pellegrino

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Amir, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar







