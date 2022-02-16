Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu. Bottaki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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