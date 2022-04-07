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Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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