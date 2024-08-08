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  4. Bodrum'daki sınıf farkı tartışmaları gündemdeydi! Yeliz Yeşilmen 'bütçeniz yetmiyorsa...' diyerek öneri verdi! Sözleri tepki çekti

Bodrum'daki sınıf farkı tartışmaları gündemdeydi! Yeliz Yeşilmen 'bütçeniz yetmiyorsa...' diyerek öneri verdi! Sözleri tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 13:10
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Yaz sezonunun başından beri Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor. Ünlü isimler dahil herkes fiyatlara isyan ediyor ancak kimse yine de Bodrum'dan vazgeçemiyor. Son olarak 'Bodrum'daki sınıf farkı' tartışmaları sürerken bir açıklama da Yeliz Yeşilmen'den geldi. Ünlü ismin sözleri tepki çekti.

MYNET- Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum bu sene de cep yakmaya devam ediyor. Herkesin fiyatlardan isyan ettiği Bodrum'dan kimse vazgeçemiyor.

SINIF FARKI TARTIŞMALARI GÜNDEMDEYDİ

Şevval Sam, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Bodrum’un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az" demişti. Bu sözler sonrası 'sınıf farkı' tartışması uzun süre gündem olmuştu.

Son olarak modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Yeşilmen Bodrum hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil' diyen Yeşilmen verdiği tatil önerisiyle dillere düştü.

yeliz yeşilmen

TATİL ÖNERİSİ VERDİ

Bodrum'a yerleşen Yeşilmen 'Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'ne güzel öneri vermiş', 'bizim aklımıza bu neden gelmedi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Yeliz Yeşilmen
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