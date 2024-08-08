Bodrum'daki sınıf farkı tartışmaları gündemdeydi! Yeliz Yeşilmen 'bütçeniz yetmiyorsa...' diyerek öneri verdi! Sözleri tepki çekti

MYNET- Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum bu sene de cep yakmaya devam ediyor. Herkesin fiyatlardan isyan ettiği Bodrum'dan kimse vazgeçemiyor.
Şevval Sam, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Bodrum’un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az" demişti. Bu sözler sonrası 'sınıf farkı' tartışması uzun süre gündem olmuştu.
Son olarak modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Yeşilmen Bodrum hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil' diyen Yeşilmen verdiği tatil önerisiyle dillere düştü.
Bodrum'a yerleşen Yeşilmen 'Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' dedi.
Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'ne güzel öneri vermiş', 'bizim aklımıza bu neden gelmedi?' gibi yorumlar yapıldı.