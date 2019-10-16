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Bodrum'daki yıkımlarla ilgili mahkemeden flaş karar! Durduruldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 16.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da bir firmaya ait kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Muğla 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek için çalışmalara başladı.

İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı bir firmaya ait proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.

KARARA İTİRAZ ETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yalıkavak Mahallesi'ndeki 4 katlı binaları ile en çok tepki çeken projelerden biri olan proje, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü. Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden firma yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu. Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiğini için Muğla 2’nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
bodrum kaçak yapı

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