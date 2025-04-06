Bodrum'dan Alanya'da kritik 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

BODRUM PUANINI 33'E YÜKSELTTİ!

Mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bodrum FK'ye galibiyeti getiren tek golü 81'inci dakikada Ali Aytemur kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı ve 31 puanda kaldı. Bodrum FK ise 33 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, bu kez Samsunspor'u konuk edecek. Bodrum FK, evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.