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Bodrum nerede, nereye bağlı? Ünlü plajları hangileri, nüfusu kaç?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Bodrum nerede, nereye bağlı? Ünlü plajları hangileri, nüfusu kaç?

İçindekiler

  • Bodrum Nerede?
  • Bodrum'a Nasıl Gidilir?
  • Bodrum Gezilecek Yerler
  • Bodrum Adabükü Nerede?
  • Bodrum Gürece Nerede?
  • Bodrum Gölköy Nerede?
  • Bodrum Kumbahçe Nerede?
  • Bodrum Mumcular Nerede?
  • Bodrum Demirbükü Nerede?
  • Bodrum Yalıçiftlik Nerede?
  • Bodrum Cennet Koyu Nerede?
  • Bodrum Asarlık Koyu Nerede?
  • Bodrum Plajları Ve Beachleri

Halikarnassos, şimdiki adı ile Bodrum. Ege'nin incisi, birçoklarına göre turizmin başkenti. İnsanın aklını başından alan begonviller ile çevrili beyaz evleri, yel değirmenleri, dar sokakları, gece hayatı, el değmemiş bakir koyları ile herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu güzel belde yalnız ülkemizde bulunan turistlerin değil yabancı turistlerin de uğrak noktası.

Bodrum, Ege ve Akdeniz iklimlerini bir arada yaşayabileceğiniz bir ilçe. Yeşil ve maviyi buluşturan muhteşem doğası ile yalnız yaz aylarında değil kış aylarında da görmeye değer. Peki, ultra lüks otellerinin yanı sıra uygun fiyatlı butik otelleri ve pansiyonları ile birçok konaklama seçeneği sunan Bodrum nerede? Bodrum nereye bağlı? Bodrum'a nasıl gidilir? Bodrum nerenin ilçesi? Bodrum otogar nerede? Bodrum Kalesi nerede? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

Bodrum Nerede?

Ülkemizin güneyinde Ege bölgesinde yer alan Bodrum, Muğla iline bağlı 13 ilçeden biri ve Muğla merkeze 110 km uzaklıkta. Muğla'nın en büyük ilçesi ve bir yarımada. Güncel Bodrum nüfusu ise 175.435 kişi.

Bodrum'a Nasıl Gidilir?

Bodrum'a kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım mümkün. Havaalanı, merkeze yaklaşık 36 km mesafede, otobüs terminali ise kent merkezinde. Buradan; Yalıkavak, Gümbet, Gümüşlük, Bitez, Ortakent, Güvercinlik gibi semtlere ulaşım sağlamak mümkün. Buralara gelmişken, Muğla'nın bir diğer tatil bölgesi Fethiye'yi de ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bodrum-Fethiye arası kaç km merak ediyorsanız, iki ilçenin arası 231 km ve yaklaşık 3.5 saat sürüyor. Ulaşım için Bodrum otogarında bulunan yazıhanelerden bilet alabilir veya özel aracınız ile seyahat edebilirsiniz.

Bodrum Gezilecek Yerler

  • Gezmeye, merkezde bulunan Bodrum Kalesi& Su altı Arkeoloji Müzesi'nden başlayabilirsiniz. Bodrum Antik Tiyatro, Zeki Müren Müzesi de görülmeye değer. Bodrum, Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Halikarnas Mozolesine de ev sahipliği yapıyor.
  • Yolunuz Gümüşlük'e düşerse Tavşan Adası'na deniz içinden yürüyerek gitmenin ve güneşin batışını izlemenin zevkine varabilirsiniz.
  • Gece hayatının hızlı olduğu Gümbet'te eğlenebilir, Bodrum plajları ve Bodrum beachlerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
  • Geniş bir alana yayılmış olan Bodrum'un her bir köşesi yeni anılar biriktirmenize olanak sağlayacaktır. Adabükü, Gürece, Gölköy, Kumbahçe, Mumcular, Demirbükü, Yalıçiftlik, Cennet ve Asarlık Koyları da görülmeye değer.

Bodrum Adabükü Nerede?

Bodrum merkeze 17 dk uzaklıkta olan Adabükü, ziyaretçilerine mavi ve yeşilin her tonunu bir arada bulmayı vadediyor.

Bodrum Gürece Nerede?

Bodrum'a 10 km uzaklıkta bulunan mahallenin eski adı 'Görücü'. İsmini ise tüm yarımadaya hakim olan kalesinin eskiden gözetleme merkezi olarak kullanılmasından alıyor. Günümüzde hala kale kalıntılarını barındıran Gürece görülmeye değer.

Bodrum Gölköy Nerede?

Yeni adıyla Göltürkbükü. Gölköy, bir vadi üzerine kurulmuş ve Bodrum'a 19 km uzaklıkta. Kendine özgü gece hayatı, mandalina ağaçları ve balıkçı lokantaları ile birçok tatilcinin tercih ettiği bu köy Antik Karianda kalıntıları üzerinde bulunması sebebi ile ayrı bir öneme sahip.

Bodrum Kumbahçe Nerede?

Kumbahçe; Bodrum merkezde tüm sokakları denize çıkan, dar sokakları ile Bodrum'u iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir mahalle. Balıkçı lokantaları, ara sokaklarda yer alan pansiyonları, uzun sahil şeridi ve hareketli gece hayatı ile tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Bodrum Mumcular Nerede?

Bodrum ile arası 31 km olan Mumcular denize kıyısı olmayan bir köy. Mumcular' da yer alan baraj Bodrum'un su ihtiyacının büyük kısmının karşılanmasında önemli bir yere sahip. Zeytincilik yerel halkın en önemli geçim kaynağı. Ayrıca Bodrum'a yakın konumu sebebiyle son yıllarda fazlaca göç alan bir köy.

Bodrum Demirbükü Nerede?

Demirbükü Koyu Bodrum merkeze 3 km uzaklıktadır.

Bodrum Yalıçiftlik Nerede?

Bodrum merkeze 15 km uzaklıkta olan Yalıçiftlik, 8 mavi bayrak ödülüne sahip sakin bir belde.

Bodrum Cennet Koyu Nerede?

Bodrum'da kamp yapılacak yerler arasında olan Cennet Koyu bakir kalmış koylardan biri. Sığ bir denize sahip olması sebebiyle çocuklu ailelerin de sıkça tercih ettiği bir koy.

Bodrum Asarlık Koyu Nerede?

Bodrum'dan 8 km uzaklıkta olan Asarlık Koyu'nda su sporlarına vakit ayırabilir, yerel mutfağa ait menüler sunan lokantalarda yemek yiyebilirsiniz.

Bodrum Plajları Ve Beachleri

Mavi bayraklı plajları ile ünlü olan Bodrum'da; Karaincir Plajı, Peksimet Plajı, Yahşi Plajı, Gündoğan Plajı, Kumbahçe Plajı gibi birçok seçenek var. Halk plajı ya da ücretli plajları tercih edebilirsiniz. Ayrıca Xuma Beach, Maça Kızı, Kuum Beach gibi ünlü beachler de seçenekler arasında.

Bodrum'da herkese göre bir seçenek var. Sanat konusunda da çok güzel organizasyonlarla buluşabileceğiniz Bodrum, her geçen gün daha popüler olmaya devam ediyor.

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