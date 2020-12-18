Bodrum nerede, nereye bağlı? Ünlü plajları hangileri, nüfusu kaç?

Bodrum, Ege ve Akdeniz iklimlerini bir arada yaşayabileceğiniz bir ilçe. Yeşil ve maviyi buluşturan muhteşem doğası ile yalnız yaz aylarında değil kış aylarında da görmeye değer. Peki, ultra lüks otellerinin yanı sıra uygun fiyatlı butik otelleri ve pansiyonları ile birçok konaklama seçeneği sunan Bodrum nerede? Bodrum nereye bağlı? Bodrum'a nasıl gidilir? Bodrum nerenin ilçesi? Bodrum otogar nerede? Bodrum Kalesi nerede? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...
Ülkemizin güneyinde Ege bölgesinde yer alan Bodrum, Muğla iline bağlı 13 ilçeden biri ve Muğla merkeze 110 km uzaklıkta. Muğla'nın en büyük ilçesi ve bir yarımada. Güncel Bodrum nüfusu ise 175.435 kişi.
Bodrum'a kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım mümkün. Havaalanı, merkeze yaklaşık 36 km mesafede, otobüs terminali ise kent merkezinde. Buradan; Yalıkavak, Gümbet, Gümüşlük, Bitez, Ortakent, Güvercinlik gibi semtlere ulaşım sağlamak mümkün. Buralara gelmişken, Muğla'nın bir diğer tatil bölgesi Fethiye'yi de ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bodrum-Fethiye arası kaç km merak ediyorsanız, iki ilçenin arası 231 km ve yaklaşık 3.5 saat sürüyor. Ulaşım için Bodrum otogarında bulunan yazıhanelerden bilet alabilir veya özel aracınız ile seyahat edebilirsiniz.
Bodrum merkeze 17 dk uzaklıkta olan Adabükü, ziyaretçilerine mavi ve yeşilin her tonunu bir arada bulmayı vadediyor.
Bodrum'a 10 km uzaklıkta bulunan mahallenin eski adı 'Görücü'. İsmini ise tüm yarımadaya hakim olan kalesinin eskiden gözetleme merkezi olarak kullanılmasından alıyor. Günümüzde hala kale kalıntılarını barındıran Gürece görülmeye değer.
Yeni adıyla Göltürkbükü. Gölköy, bir vadi üzerine kurulmuş ve Bodrum'a 19 km uzaklıkta. Kendine özgü gece hayatı, mandalina ağaçları ve balıkçı lokantaları ile birçok tatilcinin tercih ettiği bu köy Antik Karianda kalıntıları üzerinde bulunması sebebi ile ayrı bir öneme sahip.
Kumbahçe; Bodrum merkezde tüm sokakları denize çıkan, dar sokakları ile Bodrum'u iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir mahalle. Balıkçı lokantaları, ara sokaklarda yer alan pansiyonları, uzun sahil şeridi ve hareketli gece hayatı ile tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Bodrum ile arası 31 km olan Mumcular denize kıyısı olmayan bir köy. Mumcular' da yer alan baraj Bodrum'un su ihtiyacının büyük kısmının karşılanmasında önemli bir yere sahip. Zeytincilik yerel halkın en önemli geçim kaynağı. Ayrıca Bodrum'a yakın konumu sebebiyle son yıllarda fazlaca göç alan bir köy.
Demirbükü Koyu Bodrum merkeze 3 km uzaklıktadır.
Bodrum merkeze 15 km uzaklıkta olan Yalıçiftlik, 8 mavi bayrak ödülüne sahip sakin bir belde.
Bodrum'da kamp yapılacak yerler arasında olan Cennet Koyu bakir kalmış koylardan biri. Sığ bir denize sahip olması sebebiyle çocuklu ailelerin de sıkça tercih ettiği bir koy.
Bodrum'dan 8 km uzaklıkta olan Asarlık Koyu'nda su sporlarına vakit ayırabilir, yerel mutfağa ait menüler sunan lokantalarda yemek yiyebilirsiniz.
Mavi bayraklı plajları ile ünlü olan Bodrum'da; Karaincir Plajı, Peksimet Plajı, Yahşi Plajı, Gündoğan Plajı, Kumbahçe Plajı gibi birçok seçenek var. Halk plajı ya da ücretli plajları tercih edebilirsiniz. Ayrıca Xuma Beach, Maça Kızı, Kuum Beach gibi ünlü beachler de seçenekler arasında.
Bodrum'da herkese göre bir seçenek var. Sanat konusunda da çok güzel organizasyonlarla buluşabileceğiniz Bodrum, her geçen gün daha popüler olmaya devam ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum