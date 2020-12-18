Bodrum nerede, nereye bağlı? Ünlü plajları hangileri, nüfusu kaç?

Bodrum, Ege ve Akdeniz iklimlerini bir arada yaşayabileceğiniz bir ilçe. Yeşil ve maviyi buluşturan muhteşem doğası ile yalnız yaz aylarında değil kış aylarında da görmeye değer. Peki, ultra lüks otellerinin yanı sıra uygun fiyatlı butik otelleri ve pansiyonları ile birçok konaklama seçeneği sunan Bodrum nerede? Bodrum nereye bağlı? Bodrum'a nasıl gidilir? Bodrum nerenin ilçesi? Bodrum otogar nerede? Bodrum Kalesi nerede? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

Bodrum Nerede?

Ülkemizin güneyinde Ege bölgesinde yer alan Bodrum, Muğla iline bağlı 13 ilçeden biri ve Muğla merkeze 110 km uzaklıkta. Muğla'nın en büyük ilçesi ve bir yarımada. Güncel Bodrum nüfusu ise 175.435 kişi.

Bodrum'a Nasıl Gidilir?

Bodrum'a kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım mümkün. Havaalanı, merkeze yaklaşık 36 km mesafede, otobüs terminali ise kent merkezinde. Buradan; Yalıkavak, Gümbet, Gümüşlük, Bitez, Ortakent, Güvercinlik gibi semtlere ulaşım sağlamak mümkün. Buralara gelmişken, Muğla'nın bir diğer tatil bölgesi Fethiye'yi de ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bodrum-Fethiye arası kaç km merak ediyorsanız, iki ilçenin arası 231 km ve yaklaşık 3.5 saat sürüyor. Ulaşım için Bodrum otogarında bulunan yazıhanelerden bilet alabilir veya özel aracınız ile seyahat edebilirsiniz.