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Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 588 yolcu geldi

13.06.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 294 metrelik dev yolcu gemisi, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırılan kruvaziyerde çoğu ABD'li 2 bin 588 yolcu ile 1019 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere ilçedeki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, yoğunluk oluşturdu.

İlçede geçen ay da konuk edilen "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Mikanos Adası'na gitmek üzere demir alacak.

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Bodrum turist gemi Kruvaziyer bodrum antik tiyatro liman

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