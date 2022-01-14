Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz fokunun limanda balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bitez Limanı'nda sabah teknelerine gelen bazı kaptanlar, bulundukları alanda Akdeniz fokunu fark etti.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen fok, limanda kefal sürüsünün peşinde yüzerek avlanmaya çalıştı, zaman zaman da su yüzeyine çıktı.

Bir süre bölgede kalan fok daha sonra gözden kayboldu.



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