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Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

07.07.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.

Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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