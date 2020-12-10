YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Bodrum'da bir kadın tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

MUĞLA HABERLERİ  | 10.12.2020 00:21 | Son Güncelleme

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. (38) Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde eşi Vedat D. (38) ile aile sorunları nedeniyle tartıştı. Ş.D. tartışmanın eyleme dönüşmesi sonrası elindeki meyve bıçağıyla eşini vücudunun farklı bölgelerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Vedat D'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Aşçı olduğu belirtilen Vedat D, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Ş.D. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 10 Aralık Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Perşembe

Mine Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.