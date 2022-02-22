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Bodrum'da elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

22.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

Bodrum'da elektrik akımına kapılıp yaralanan kişi, ev sahibinin kendisine tuzak kurduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Akyarlar Mahallesi'ndeki kiraladığı evde yaşamını sürdüren ve ticaretle uğraşan Ümit Arslan, önceki akşam İstanbul'dan evine geldi.

Eve girip uyuyan sabah da evden dışarı çıktığında eli açıktaki elektrik kablosuna temas eden Ümit Arslan, akıma kapılarak yaralandı.

Komşularının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Arslan, ev sahibinin kendisine tuzak kurduğunu ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibinin kendine evi boşaltması için ihtarname gönderdiğini ancak kira sözleşmesinin devam ettiğini iddia etti.

Arslan, "Allah'tan ben buraya çoluk çocuğumla gelmedim. Çocuğum kabloyu tutabilirdi. Ben bunu yargıya intikal ettireceğim. Evde yapılan işlem, benim sınırlarım dahilinde yapılan bir işlem. Benim kira kontratım devam ediyor. Burada tadilat yapılacaksa bana bilgi verilmesi lazım." dedi.

- Ev sahibinden kaçak elektrik kullanımı iddiası

Ev sahibinin avukatı Caner Ernez de iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Ernez, kiracı Arslan'a kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği noter aracılığıyla bildirdiklerini ifade ederek, "Buna rağmen evden çıkmayacağını belirtmiş ve bu sebeple tarafımızca tahliye davası başlatılmıştır. Mevcut halde kiracı tarafından kiralanan 1+1 evin elektrik aboneliği yoktur dolayısıyla yasal yoldan bu evde elektrik enerjisi bulunması mümkün değildir. Ayrıca müvekkil ev sahibi İstanbul ilinde ikamet etmekte olup şu an elektrik aksamı ile ilgili bir tadilat söz konusu değildir. Tahminimiz kiracı Ümit Bey kaçak yoldan elektrik elde etmek için elektrik tesisatı ile uğraştığıdır. Şikayet ve tazminat talebi hakkımızı saklı tutuyoruz." diye konuştu.

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