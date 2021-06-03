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Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

03.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi, hava yoluyla İstanbul'a götürüldü.

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Saltık'ın cenazesi, ailesi tarafından Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Cenaze, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi 57 yaşındaki Hasan Saltık dün, Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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