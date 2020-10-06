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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

MUĞLA HABERLERİ  | 06.10.2020 22:16 | Son Güncelleme

Su basan evde mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı evleri su bastı, yolda göçük meydana geldi.

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, içme suyu hattındaki bir boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolun ortasında göçük oluşurken, çevredeki bazı evleri de su bastı. Evinde mahsur kalan bir kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaşanan patlamanın ardından bölgede polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da olduğu heyet, bölgede inceleme yaparak vatandaşların mağduriyetini tespit etti.

Evini su basan Fatma Kader, AA muhabirine, çok kısa sürede tazyikli suyun evlerine dolduğunu, kendilerini dışarıya zor attıklarını, büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Mahsur kaldığı evinden vatandaşlarca kurtarılan Menderes Erköl de kapıyı açıp dışarıya kaçamadığını, 2 kişinin yardımıyla tavan arasından kurtarıldığını anlattı.

Bölgede fırın işleten İbrahim Çelik ise büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından panik yaşandığını ve yolların su altında kaldığını belirtti.

Belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan, patlamanın ardından yaşananlar da vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla görüntülendi.

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