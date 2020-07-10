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Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 23:53 | Son Güncelleme

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kainatın Kanunu Kadın" konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, kanun sanatçısı Ahmet Baran, Türk halk müziği sanatçısı Hamdiye Erol, Türk sanat müziği sanatçısı Elif Zehra Güreşçi ve soprano Selva Erdener sahne aldı.

Yerli ve yabancı eserlere yer verilen konserde, izleyenler zaman zaman şarkı ve türkülere eşlik etti. Neşet Ertaş ve Zeki Müren'den eserlerin de seslendirildiği etkinlikte, Ahmet Baran, konuşmasında kadın cinayetlerine dikkati çekti.

"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında 12 Temmuz'da "Reis Bey" adlı oyun sahnelenecek.

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