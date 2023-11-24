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Bodrum'da kamyonet sürücüsünün köpeğe sert cisimle vurması kamerada

24.11.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle yoldan geçen sürücünün kendisine havlayan köpeğe sert cisimle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'tan kamyonetiyle geçen kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, aracı duraklattıktan sonra havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe elindeki sert cisimle vurdu.

Durumu fark eden ve kamyonetin arkasından koşan köpeğin sahibi, araca yetişemedi. Köpeğin sahibi jandarmaya giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün köpeğe vurarak uzaklaştığı ve geri dönerek kamyonetiyle aynı bölgeden geçtiği görülüyor.

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