Bodrum'da makilik arazide çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik arazide çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik araziden dumanların yükseldiğini görenler durumu, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.



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