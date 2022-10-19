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Bodrum'da makilik arazide çıkan yangın söndürüldü

19.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik arazide çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik arazide çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik araziden dumanların yükseldiğini görenler durumu, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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yangın Muğla Bodrum İtfaiye

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