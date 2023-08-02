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Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı

02.08.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik yangınında yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor.

Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanı'nda önceki gün makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen 7 kaplumbağa tedavi ediliyor.

Ayak ve kabuklarında birinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.


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