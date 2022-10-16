YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

16.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi'nde ekmek taşıyan minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibince müdahale edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendiAmerican Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendi
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyorAvcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum İtfaiye

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.