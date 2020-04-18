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Bodrum'da müzik öğretmenlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip

MUĞLA HABERLERİ  | 18.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

Bodrum'da müzik öğretmenlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzik öğretmeninin bestelediği Cumhuriyet'in 100. yıl şarkısı video klip haline getirildi.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş besteledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadan bestelenen marş, ilçede farklı okullarda görevli 10 müzik öğretmenince seslendirildi.

Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle, aranjörlüğünü Gürdal Karagöz'ün yaptığı marşın ev ortamında çekilen videosu klip haline getirildi.

Marşın söz ve müziğini yapan Kutluğ, yaptığı açıklamada, şarkıyı tüm çocuklara ve Türk milletine armağan ettiğini belirtti.

"Bir öğretmeni öğretmen yapan öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır." diyen Kutluğ, şunları kaydetti:

"Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizi çok özledik ve şartlar zor olsa da bu marş vesilesiyle onların yüreğine bir kez daha dokunmayı ümit ediyoruz. Sağlıklı günlerde öğrencilerimizle yeniden buluşmak en büyük dileğimizdir. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Desteklerinden dolayı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz."

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