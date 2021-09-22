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Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

22.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınlarında otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, alevlerin yaklaştığı mahalle sakinleri bir süre panik yaşadı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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