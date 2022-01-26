Bodrum'da polis ekibi ekmek talep eden kadına destek oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, soğukta evinden çıkamayan vatandaşa ekmek ulaştırdı.

Torba Mahallesi'nde sarp arazideki bir prefabrik konteynerde tek başına yaşayan ve soğuk hava nedeniyle evinden çıkamayan kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan kadın, polisten ekmek talep etti.

Polis ekibi ekmeği belirtilen adrese ulaştırarak kadına teslim etti.

Öte yandan ekipler sokak hayvanları için Bitez ve Konacık mahallelerinde birçok noktaya mama da bıraktı.

